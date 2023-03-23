Yüksek Savcılar Kurulu tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Yüksek Savcılar Kurulu Tarafından Yapılan Atama Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre,

Yüksek Savcılar Kurulu, Değiştirilmiş şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası'nın 5'inci maddesinin (l)'inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yapmış olduğu toplantıda, Sayın Emine Taşkın'ı 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Kıdemli Savcı olarak atamıştır.

Yüksek Savcılar Kurulu Tarafından Yapılan Atama Yüksek Savcılar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası'nın 5'inci maddesinin (l)'inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yapmış olduğu toplantıda, Sayın Senem Pala bıyık Karayel'i 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Savcı olarak atamıştır.

Yüksek Savcılar Kurulu Tarafından Yapılan Atama Yüksek Savcılar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası'nın 5'inci maddesinin (l)'inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yapmış olduğu toplantıda, Sayın Volkan Kayabaş'ı 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Savcı olarak atamıştır.

Yüksek Savcılar Kurulu Tarafından Yapılan Atama Yüksek Savcılar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası'nın 5'inci maddesinin (l)'inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yapmış olduğu toplantıda, Sayın Fırat Kızıltunçlar'ı 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Savcı olarak atamıştır.

Yüksek Savcılar Kurulu Tarafından Yapılan Atama Yüksek Savcılar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası'nın 5'inci maddesinin (l)'inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yapmış olduğu toplantıda, Sayın Hüseyin Gökhan Eser'i 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Savcı olarak atamıştır.

Yüksek Savcılar Kurulu Tarafından Yapılan Atama Yüksek Savcılar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası'nın 5'inci maddesinin (l)'inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yapmış olduğu toplantıda, Sayın Fuat Tolga Emirtaneoğlu'nu 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Savcı olarak atamıştır.

Yüksek Savcılar Kurulu Tarafından Yapılan Atama Yüksek Savcılar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası'nın 5'inci maddesinin (l)'inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yapmış olduğu toplantıda, Sayın Müge Okut'u 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Savcı olarak atamıştır.

Yüksek Savcılar Kurulu Tarafından Yapılan Atama Yüksek Savcılar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası'nın 5'inci maddesinin (l)'inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yapmış olduğu toplantıda, Sayın Mehmet Şakir Özyay'ı 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Savcı Yardımcısı olarak atamıştır.

Yüksek Savcılar Kurulu Tarafından Yapılan Atama Yüksek Savcılar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası'nın 5'inci maddesinin (l)'inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yapmış olduğu toplantıda, Sayın Cansu Lefkonuklu'yu 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Savcı Yardımcısı olarak atamıştır.

Yüksek Savcılar Kurulu Tarafından Yapılan Atama Yüksek Savcılar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası'nın 5'inci maddesinin (l)'inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yapmış olduğu toplantıda, Sayın Şayan Özge Ergülen'i 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Savcı Yardımcısı olarak atamıştı

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23/03/2023 19:51