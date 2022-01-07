Yüksek Seçim Kurulu ihalelerle ilgili karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ihalelerle ilgili karar aldı. YSK, bazı ihalelerin seçim sürecinde devamına, bazılarının ise reddine karar verdi. YSK'nın ihalelerle ilgili verdiği karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararlara göre, YSK, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 79 (5) (F) maddesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı’nın, “ Yeni Girne Hastanesi İhalesi”nin seçim süreci içinde devamına oy birliği ile karar verdi.

YSK, Karayolları Dairesi’nin, “Girne-Alsancak Anayolu Il.Etap Yapım Projesi İhalesi”nin de seçim süreci içinde devamına oy birliği ile, “ Lefkoşa-Girne Anayolu Yol Tamiratı İhalesi”nin ise seçim süreci içinde devamına oy çokluğu ile karar verdi.

YSK ayrıca , Konut Edinme Birimi’nin, “Dikmen, Serhatköy ve Mevlevi Köylerindeki Kırsal Kesim Arsalarının Altyapı İhaleleri” işlemlerinin, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79 (5) (F) maddesi uyarınca, seçim süreci içinde devam etmesi zorunlu görülmediğinden oy çokluğu ile reddine karar verdi.

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07/01/2022 10:27