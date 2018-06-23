Yüksek Seçim Kurulu Uyardı

Yüksek Seçim Kurulu, yarın yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde siyasal partilerin ve bağımsız adayların yürüttüğü propaganda sürecinin bugün saat 18.00’de sona ereceği uyarısında bulunarak, saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılmasının yasak olduğunu vurguladı.



YSK, propaganda ve propaganda nitelikli yayın sosyal medya ve internet üzerinden yapılan, bilhassa haber sitelerinde yer alan banner yayınlarını da kapsadığını belirterek, “23 Haziran 2018 saat 18.00 itibarı ile siyasi partilerin ve/veya adayların propaganda nitelikli yayın ve/veya bannerlerinin sitelerden kaldırılması gereklidir” dedi.



YSK’nın 28 numaralı duyurusunda, propaganda nitelikli yayınlara saat 18.00’den sonra devam edilmesi halinde, ilgili yasanın 187. maddesi altında suç oluşturacağı ve bu yasağa uymayanlar hakkında toplama, kapatma ve erişimi engelleme dahil her türlü tedbirin alınacağı açıklandı