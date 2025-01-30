Yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaratan iki kişi tutuklandı

: Aygün ve İskele’de alkollü iki kişi, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle yarattığı rahatsızlık sonucu tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, ilk olay bu sabahın erken saatlerinde Aygün’de Ömer Erol Sokak’ta meydana geldi.

E.E.(E-30) 239 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı

İskele’de ise, dün, kamuya açık bir yer olan Makenzi Halk Plajı yürüyüş yolunda, 229 miligram alkollü O.G.(E-27) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu oyuncak tabancayı bir şahsa gösterip iki kez tetiğe bastıktan sonra, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, meselelerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.