Yüksek tansiyon çiftler arasında bulaşıcı olabilir

Yeni bir araştırma, yüksek tansiyon hastası bir eşin, partnerinin de bu sağlık sorunundan muzdarip olmasına neden olabileceğini ortaya koydu.

Şarku’l Avsat’ın CNN International’den aktardığı habere göre, Michigan, Emory ve Columbia üniversitelerinden çalışma ekibi İngiltere'deki bin 86 çiftin verilerini inceledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 bin 989; Çin'de 6 bin 514 ve Hindistan'da yaklaşık 22 bin 000 çiftin 2015 ve 2019 yılları arasındaki verilerini inceledi.

Araştırmacılar özellikle kaç çiftin "uyumlu hipertansiyona" sahip olduğuna, yani hem karı hem de kocanın yüksek tansiyona sahip olduğuna baktı.

Araştırmacılar, incelenen dört ülkede de eşlerden birinin yüksek tansiyona sahip olmasının, eşinin de yüksek tansiyona sahip olmasına yol açtığını tespit etti.

Veriler, İngiltere'deki çiftlerin yüzde 47,1'inde "uyumlu hipertansiyon" olduğunu gösterirken, bu oran ABD'de yüzde 37,9, Çin'de yüzde 20,8 ve Hindistan'da yüzde 19,8'dir.

Araştırmacılar, çalışmalarının çiftler arasında uyumlu yüksek tansiyonu inceleyen türünün ilk örneği olduğunu belirttiler.

Araştırmacılar bulgularının, çiftlerin birlikte yüksek tansiyon taramasından geçmesi, birlikte egzersiz derslerine katılması ve her ikisinin de sağlıklı beslenmeye teşvik edilmesi gibi hastalıkla başa çıkma yollarının bulunmasına yardımcı olabileceğini vurguladı.

Yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalıklar için en büyük risk faktörlerinden biridir ve bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin yaklaşık yüzde 45'ine yol açmakta.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında 30 ila 79 yaş arasındaki yaklaşık 1,28 milyar yetişkin yüksek tansiyon hastasıdır ve bunların üçte ikisi düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamakta.