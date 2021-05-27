Yüksek verimli ve adaptasyon kabiliyetine sahip “Beşparmak” arpası tescil edildi

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin (KEİ) finansal desteği ile yürütülen proje sonucu KKTC’de ilk kez arpa tescili yapıldı.

Yüksek verimli ve adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşit olan ve “Beşparmak” adı ile tescillenen arpanın ilk hasadı yarın Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu’nda düzenlenecek törenle gerçekleşecek ve ilk ürün alımı yapılacak.

KEİ’den yapılan açıklamada, KKTC tarımının gelişmesi için her türlü katkıyı sağlayan Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin (KEİ), Türkiye’den gelen su ile birlikte büyük bir ivme kazanacak olan tarımsal üretimi her alanda desteklediği kaydedildi.

KEİ’nin bu kapsamda, tarımsal üretimde birikim ve tecrübe paylaşımıyla üreticileri doğru ürünlere yönlendirerek ürün çeşitliliğinin ve verimin artması hedefiyle projelerini sürdürdüğü ifade edildi.

KKTC’nin ilk tescilli arpası olan “Beşparmak”, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) himayesinde yürütülen ve Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nce finansal destek sağlanan proje kapsamında, 2013’ten beri araştırma ve adaptasyon çalışmaları sonucunda Türkiye Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Enstrümantal Araştırma Enstitüsü’nce tescillendi.

KKTC’nin ilk tescilli arpası olan “Beşparmak” çeşidi arpanın tarımsal özellikleri şöyle açıklandı:

“Yazlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta erkenci, başak kırıcılığı olmayan ve kolay geniş harmanlanabilen, yüksek verimli ve adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşittir.”

Yüksek verimli olan “Beşparmak” isimli arpanın, KKTC’nin ova ve yamaçlarında arpa ekimi yapılan tüm bölgelerine ekimi tavsiye ediliyor.

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27/05/2021 18:40