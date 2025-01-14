Yüksek zekalı insanların farkında olmadan sergiledikleri 5 davranış: Psikiyatristler açıkladı

Araştırmacı Martina Cola, Dr. Jennifer Hartstein, Psikoterapist Jonathan Alpert, Dr. Dakari Quimby ve Psikoterapist Imi Lo gibi önde gelen uzmanlar, Daily Mail'e yaptıkları açıklamalarda yüksek zeka belirtisi olan 5 davranışı paylaştı.

UYKUSUZLUK

Yüksek zekalı bireyler, zihinsel aktiviteleri nedeniyle uyku konusunda diğer insanlardan daha fazla zorluk yaşayabilirler. Bir araştırma, yüksek zekaya sahip bireylerin uyku eksikliği çektiklerinde bilişsel görevlerde daha kötü performans gösterdiklerini ortaya koydu. Dr. Hartstein, "Zeki bireyler, genellikle nasıl rahatlayacaklarını bilmedikleri için uyku sorunları yaşayabilirler" dedi.

SOSYAL İLİŞKİLERİ SÜRDÜRMEDE GÜÇLÜK

Psikoterapist Jonathan Alpert, "Zeki insanlar, entelektüel düşünceleri nedeniyle duygusal bağ kurmakta zorlanırlar, bu da onları sosyal ilişkilerden izole edebilir" ifadelerini kullandı. Zeki bireyler, özellikle yoğun düşünme süreçleri nedeniyle derin ilişkiler sürdürmekte güçlük çekerler.

KÜÇÜK SOHBETLERDEN KAÇINMA

Herkesin asansörde, iş yerinde veya sosyal etkinliklerde gerçekleştirdiği küçük sohbetler, zeki bireyler için bunaltıcı olabilir. Psikolinguistik araştırmacı Martina Cola, "Yüksek zekalı kişiler, yüzeysel konuşmalarda derinlik arayışındadır. Basit bir 'Hava nasıl?' sorusu onlar için zihinsel olarak yorucu olabilir" diyor. Bu tür sohbetler, entelektüel uyarı sağlamadığı için genellikle ilgilerini çekmez'' şeklinde konuştu.

TRENDLERİ TAKİP ETMEME

Moda, popüler kültür ve günlük trendler, birçok insan için anlam taşısa da yüksek zekalı bireyler için genellikle önemsizdir. Psikoterapist Dr. Jennifer Hartstein, "Zeki insanlar, küçük ve yüzeysel şeylere zihinsel olarak enerji harcamayı tercih etmezler'' dedi.

DUYGULARINI KONTROL ETME

Dr. Dakari Quimby, zeki insanların zihinsel çözümleme yetenekleri gelişmiş olsa da, duygusal olarak kendilerini ifade etme ve başkalarının duygusal ihtiyaçlarına cevap verme konusunda zorlanabildiklerini ifade etti. Ayrıca yüksek ses veya parlak ışık gibi uyarıcılara karşı da daha hassas olabilirler.