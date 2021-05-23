Yüksekbaş ailesinin acı günü

ads ads ads ads
23/05/2021

ads
ads
ads
Yüksekbaş ailesinin acı günü

Ülkemizin tanınmış ailelerinden Yüksekbaş Gıda ve Pırlant Kuyumcu yatırımlarının sahibi Yüksekbaş

ailesinin büyüğü Sabih Yüksekbaş hayatını kaybetti.

Ülkemize önemli yatırımları bulunan iş ve spor dünyasını ciddi hizmetleri bulunan Yüksekbaş

ailesi babaları Sabih Yüksekbaş’ı kaybetmenin acısını yaşıyor.

Uzun bir süredir tedavi gören Sabih Yüksekbaş son günleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde geçirmişti.

Sabih Yüksekbaş’ın cenazesi ile ilgili detaylar aile tarafından gün içerisinde duyurulacak.

Bizde Haber Kıbrıs ailesi olarak Yüksekbaş ailesine başsağlığı dileriz.

23/05/2021 12:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Yüksekbaş ailesini acı günü, haberkibris, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.