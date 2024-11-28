Yükseköğrenim burs başvuruları için YÖBİS sistemi iki günlüğüne yeniden açılacak

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28/11/2024

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Yükseköğrenim burs başvuruları için YÖBİS sistemi iki günlüğüne yeniden açılacak

 Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, herhangi bir nedenle burs müracaatında bulunamayan öğrencilerin burs müracaatlarını gerçekleştirebilmeleri için, 29-30 Kasım tarihlerinde (her iki tarih de dahil) burs sisteminin (YÖBİS) yeniden açılacağını duyurdu.

Duyuruda, burs müracaatında bulunmak isteyen öğrencilerin YÖBİS sistemi üzerinden burs başvurularını yapabilecekleri belirtildi.

28/11/2024 09:36
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TAGS: haber, kıbrıs
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