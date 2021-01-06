Yükseköğrenimde 'yüz yüze eğitim' için kritik toplantı

Üniversite rektörleri ve Eğitim Bakanlığı yetkilileri yükseköğrenimde Bahar döneminin planlanmasına yönelik toplantı yapacak.

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06/01/2021

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Yükseköğrenimde 'yüz yüze eğitim' için kritik toplantı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yükseköğrenimde bahar döneminin planlanmasına yönelik üniversite rektörleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.30’da gerçekleştirilecek toplantıya Başbakan Ersan Saner ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da katılacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, dün yaptığı açıklamada yükseköğretimde şubat ayında, yüz yüze eğitime geçilmesi adına Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında üniversitelerin rektörleri ile bir toplantı yapılacağını söyledi.

Gelinen en son aşamanın değerlendirileceğine işaret eden Amcaoğlu, “Tekrar istişareler yapıldıktan sonra daha net, tarihlerle belirlenmiş süreci anlatabiliriz” dedi.

 

06/01/2021 08:36
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