‘Yükseköğretim Denetleme ve Araştırma Komitesi’ Çalışmalarını Sürdürüyor

Başbakanlığa bağlı ‘Yükseköğretim Denetleme ve Araştırma Komitesi’ dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya Çalışma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, polis, YÖDAK, DAÜ, UKÜ, LAÜ, Final Üniveritesi, ARUCAD, YDÜ ve GAÜ yetkilileri katıldı.

Sektörde yaşanan sıkıntıları bütün paydaşlarla birlikte ele alarak çözüm noktasında yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamak için çalışmalar yürüten ‘Yükseköğretim Denetleme ve Araştırma Komitesi’ özellikle ülkedeki yabancı öğrencilerin statülerinin netleşmesi, yasal çalışmalar neticesinde gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda çalışmalara başladı.

Ayrıca YÖDAK’ın uhtesinde olan denetim mekanizmalarının doğru şekilde çalıştırılması için gerekli çalışmaların ne şekilde yapılacağı ile ilgili çalışmalar da başlatıldı.

Tüm üniversitelerin içinde olacağı ve polis muhaceret birimleri ile irtibat halinde olacakları suistimale açık olmayan bir sistemin geliştirilmesi ile ilgili fikir birliğine varıldı.

Öte yandan öğrenim için ülkemize gelen öğrencilerin adaya girişlerinden itibaren kayıt altına alınmaları ve gidecekleri güne kadar bu kaydı tüm paydaşlarla paylaşılması sisteminin kurulması yönünde karar da alındı.

‘Yükseköğretim Denetleme ve Araştırma Komitesi’ Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Üniversitelerimiz ülkemiz için çok önemlidir. Ülkemiz için bu kadar önemli olan bir sektörün hükümet açısından da önemi çok büyüktür. Hükümetimiz üniversitelerimizin denetlenmesi ve bununla ilgili yasal düzenlemenin yapılması konusunda kararlıdır. Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in talimatıyla komitemiz gerek Başbakanlık’ta görevli hukukçularımızla gerekse dışarıdan bilir kişi olarak gördüğümüz kişilerle toplantılar yaparak çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.