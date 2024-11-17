Yükseköğretimde güz dönemi geç başvuruları için sistem bu gece açılıyor

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17/11/2024

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Yükseköğretimde güz dönemi geç başvuruları için sistem bu gece açılıyor

 

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, eylül-ekim döneminde herhangi bir nedenle başvuramayan öğrenciler için, güz dönemi geç başvuru sisteminin bu gece saat 00.00’dan itibaren açılacağını duyurdu.

Duyuruda, 20024-20025 Öğretim  Yılı Güz Dönemi  geç  başvuruların 18-19 Kasım tarihlerinde   YÖBİS (https://yobis.mebnet.net/) üzerinden alınacağı, sistemin bu gece saat 00.00’dan itibaren başvuru kabul etmeye başlayacağı açıklandı.

Duyuruda, başvurusunu tamamlayan öğrencilerin sistem üzerinden müfettiş tarafından gönderilen mesajları takip etmesinin sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için son derece önemli olduğu belirtildi.

 

 

 

17/11/2024 20:15
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TAGS: Yükseköğretimde güz dönemi geç başvuruları için sistem bu gece açılıyor
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