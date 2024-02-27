Yükseköğretimin denetlenmesi için kurulan meclis komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, çalışma yönteminin belirlenmesi amacıyla toplandı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Komite üyesi UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Komite üyeleri CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Şifa Çolakoğlu; CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Devrim Barçın ve Sami Özuslu katıldı.