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Yüksekten düşen genç yaralandı

Apartmanının ikinci katından düşen genç yaralandı

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18/11/2018

Yüksekten düşen genç yaralandı

Girne'de dün saat 23:30 sıralarında, İskenderun Caddesi üzerinde bulunan Towers Apartmanının ikinci katında kalmakta olan Schadrack Mike TAYEYE (E-24), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, ikametgâhının yatak odası penceresinden yaklaşık 6.70 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.   

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TAGS: apartman, düşme, haber, kıbrıs, polis
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