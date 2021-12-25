Yüksekten düşen şahıs yaralandı!
25/12/2021
Girne-Karaoğlanoğlu’nda sakin 45 yaşındaki Mehmet Özgür Kurt dün saat 10.15 sıralarında, evinin anahtarını içeride unuttuğu gerekçesi ile ikinci katta bulunan ikametgahının balkonundan içeriye girmeye çalıştığı esnada balkon korkuluğunun kırılması sonucu 3 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı.
Mehmet Özgür Kurt, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan muayenesinde sol kürek kemiğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.