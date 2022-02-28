Yüksel Çebi: Dikmen Belediyesini Kapattırmayız

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çebi Sosyal Medya üzerinden yaptığı paylaşımda Belediyeler Reformuna karşı çıktı.

Çebi’nin paylaşımı şöyle:

“Yaklaşık bir haftadır kamuoyunu meşgul eden ve hiçbir şekilde ne belediyelere nede halkımıza bir katkı sağlamayacak olan ciddiyetten uzak ve hiçbir çalışma yapılmadan Reform adı altında dayatmalarla karşı karşıyayız .Hiçbir şekilde buna müsade etmeyeceğiz .Yıllardır merkezi hükümetin belediyelere karşı bezdirme operasyonu devam etmiştir sürekli olarak hakkı yenen, ötekileştirilen kurumlar haline getirilmeye çalışıldı. Her şeye rağmen bizler DİKMEN BELEDİYESİ olarak her zaman halkımızın tüm ihtiyaçlarını canla başla çalışarak yerine getirdik. BİRİLERİ İSTEDİ DİYE BÖLGEMİZİ AHIRA ÇEVİRTMEYİZ.”

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28/02/2022 16:53