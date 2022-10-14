Yükselen trend: Yokmuş gibi görünen kaşlar

KALIN VE TARANMIŞ KAŞLARA VEDA

2000’lerin ince kaş modası son yıllarda yerini kalın ve doğal kaşlara bırakmıştı. Gençliğinde kaşlarını incecik aldığı için pişman olan kesim, kaşlarını yeniden çıkarmanın alternatif yollarına başvurmuştu.

Şimdilerde ise kaşların arasındaki boşlukları kaş kalemi veya far ile doldurmak ve ardından kaş jeli ile kaşları yukarı taramak günlük rutinimiz haline geldi. Ta ki güzellik trendlerine yön veren moda haftaları ‘yokmuş gibi görünen’ kaşları podyuma çıkarana kadar.

RADİKAL BİR DEĞİŞİM ARAYIŞINDAYSANIZ

Kaşların, ifademiz üzerindeki gücünü düşünürsek kaşlarınızı ‘yok etmek’ oldukça riskli bir hamle gibi görünebilir. Ancak radikal bir değişime gitmek için yenilik arayışındaysanız bu trende göz atabilirsiniz.

NASIL YAPILIR?

Instram ve TikTok’ta da yükselişe geçen bu trendi uygulamak için kaşlarınızı kazıtmanız ya da sarartıcı ile rengini tamamen açmanız gerekiyor. Kaşları yok etme işlemini ister evde yapın ister profesyonel yardım alın.

KÜÇÜK BİR TÜYO!

Eğer bu kaş stilinin yüzünüzde nasıl görüneceğini merak ediyorsanız küçük bir ipucu verebiliriz. Kaşlarınızı kapatıcı yardımıyla da tamamen yok edebilirsiniz.

İlk olarak lüks moda markalarının podyuma taşıdığı bu trendi, günlük hayatında da uygulayan pek çok ünlü isim var.

Game of Thrones dizisiyle yıldızı parlayan ve kalın kaşlarıyla bilinen İngiliz oyuncu Maisie Williams uzun bir süredir kaşlarını sarartan ünlü isimlerden.

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14/10/2022 11:54