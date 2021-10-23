Yükseliş Alayköy’ü acımadı

Hentbol U18 Erkekler üçüncü haftanın kapanış maçında Yükseliş, Alayköy’ü mağlup etti

ads ads ads ads
23/10/2021

ads
ads
ads
Yükseliş Alayköy’ü acımadı

Hentbol U18 Erkekler’de üçüncü haftanın kapanış maçında dün akşam Yükseliş ile Alayköy takımları karşılaştı. İlk devresini rakibi Alayköy karşısında 14-7 önde kapatan Yükseliş, bu üstünlüğünü maçın ikinci yarısında da sürdürerek sahadan 33-11 galip ayrıldı. Yükseliş takımında Yunus Elma 11, Hasan Samet ise 9 golle alınan farklı galibiyet de ön plana çıkan isimler oldu. Dün akşam oynanan bu karşılaşma ile birlikte U18 erkekler de üçüncü hafta tamamlanırken, gözler 26 Ekim Salı günü oynanacak olan dördüncü karşılaşmalara çevrildi. 26 Ekim Salı günü oynanacak olan karşılaşmalarda program şu şekilde;

26 Ekim Salı

Saat 18:00 Atatürk Spor Salonu: Yükseliş – UKÜ

Saat 19:45 Atatürk Spor Salonu: Alayköy – YDÜ

 

Fotoğraf: Ferah BARIŞSEV

23/10/2021 10:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Yükseliş, Alayköy, hentbol
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.