Yükseliş UKÜ’yü affetmedi: 25-31

Hentbol U18 Erkeklerde dün akşam oynanan karşılaşmada Yükseliş UKÜ’yü mağlup etti

ads ads ads ads
25/11/2021

ads
ads
ads
Yükseliş UKÜ’yü affetmedi: 25-31

Hentbol U18 erkekler mücadelesinde süreç tüm hızıyla devam ediyor.

Yedinci hafta karşılaşmasında dün akşam CIU arena’da UKÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi UKÜ önünde 17-9 önde kapatan Yükseliş, karşılaşmayı da 31-25 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Mağlup olan UKÜ’de Erol 14 golle gecenin en skorer ismi olurken, Yükseliş takımında Hasan Samet Yılmaz kaydettiği 11 golle takımının galibiyetinde önemli rol üstlendi.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

25/11/2021 11:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hentbol
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.