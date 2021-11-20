Yükseliş ve UKÜ günün galipleri

Hentbol U18 erkeklerde bugün iki karşılaşma oynandı. Mağusa Arena’da MGA – UKÜ karşılaşması oynanırken, Lefkoşa Necati Taşkın Spor Salonunda Alayköy Yükseliş maçı oynandı. Oynanan karşılaşmaların sonunda Yükseliş Alayköy’ü 29-15, UKÜ ise MGA’yı 24-15 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Başkent’de oynanan karşılaşmada İlk devresini rakibi Alayköy karşısında 14-5 önde kapatan Yükseliş maçı da 29-15 kazanan taraf oldu. Yükseliş’de Hasan 10 golle ön plana çıkan isim oldu. Günün diğer maçında ise UKÜ ilk devresini rakibi MGA karşısında 13-6 önde kapatırken iyi oyununun ikinci yarıda da devam ettirerek sahadan 24-15 galibiyetle ayrıldı. UKÜ’de Beytullah kaydettiği 8 golle maçın en skorer ismi oldu.

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20/11/2021 18:55