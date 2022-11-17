Yükseliş ve YDÜ rahat kazandı

Hentbol’da DEM’S U18 liginde üçüncü hafta dün akşam oynanan iki karşılaşma ile başladı. Erkekler mücadelesinin yaşandığı DEM’S üçüncü hafta karşılaşmalarında, Yükseliş – Doğukent, YDÜ-UKÜ karşılaşmaları oynandı. Günün ilk karşılaşmasında Atatürk Spor Salonunda Yükseliş ile Doğukent takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Doğukent karşısında 14-10 önde kapatan Yükseliş ikinci devrede tempoyu artırarak sahadan 42-15 galip ayrıldı. Yükseliş takımında Hasan maçı 17 golle tamamlarken, yine Yükseliş takımından Murat 10 golle geceyi bitiren bir diğer isim oldu. Atatürk Spor Salonunda oynanan gecenin ikinci karşılaşmasında YDÜ-UKÜ takımları mücadele etti. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan YDÜ ilk devreyi rakibi karşısında 22-6 önde kapatırken, maçıda 39-13 kazanarak üçüncü haftayı galibiyetle kapatmış oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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17/11/2022 09:43