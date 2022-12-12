Yulaf: Göze değil öze yatırım

Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi, Bağımsız Başkan adayı Mehmet YULAF, yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin her geçen gün iş bilmez, umursuz ve de memleket gaylesi olmayan siyasiler sayesinde geriye doğru gitmesinin, en temel nedeninin , Seçilmişler değil de , seçenler olduğunu vurguladı. Yulaf yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar sadece şekle önem veren bir topluluk olarak yetiştirildiğimizi , haliyle, seçmenimizin de önem verdiği , eyilimlerini belirlediği ana unsurların , görseller ve algılardan ibaret olmakta olduğunu vurguladı. Bunun neticesinde ise , Memleketimizin de , Beldelerimizin de başına genellikle , görsele oynayan , fakat öze pek önem vermeyen , özgül ağırlığı olmayan liderlikler gelmiştir. Böylelikle , aroması olmayıp, sadece görseli olan çiçekler gibi , bir yaşama mahkum edildik. Oysa, aroma, çiçekte de , meyvede de hayatidir. Belde insanımızın kendisine teveccüh gösterip, görev vermesi durumunda, Göze değil, Öze hizmetin, esas kabul edileceğini vurgulayan YULAF, sözlerine , Toplumumuzun özü, Eğitim’den, Kültür’den, Sanat’tan ve de Spor’dan geçer. Buralara uğramayan veya uğratılmayan insanlık, sürünmeye , yok olmaya , birilerinin maşası olmaya, güdülmeye mahkumdur.

Mehmet Yulaf'ın çalışmalarını daha detaylı incelemek için tıklayınız...

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12/12/2022 14:35