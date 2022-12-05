Yulaf: Seçilirsem MAKS sistemini getireceğim

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Mehmet Yulaf, yaptığı yazılı açıklamada 25 Aralıkta Başkanlık görevine halk tarafından uygun bulunması durumunda, ilk 100 gün icraatlarının başında, İçişleri Bakanlığı ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi arasında “Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi işbirliği protokolünün imzalanması aşamasına getirileceğini belirtti.

Yulaf şöyle devam etti: “Zaten evvelden başlatılıp , duyarsızlık nedeni ile atıl ve yarım bırakılan Projenin tamamlanması ile , evlere kapanarak yapılan nüfus sayımına gerek kalmayacağını belirten Yulaf , ilk 3 ay içerisinde yapacağımız yoğun saha çalışmaları ile elde edilecek olan verileri , İçişleri Bakanlığının nüfus sisteminde kayıtlı kişileri, ikamet ettikleri adrese göre eşleştirileceğini ,buna bağlı olarak da , Muhaceret ve Nüfus Kayıt Dairesinin sistemleri arasında veri alış verişi sağlanarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışmaları tamamlanmış olacak. MAKS Projesinin tamamlanması ile LAÇ Beldesinde bundan sonra , evlere kapanarak yapılan çağdışı nüfus sayımları da tarihe kavuşmuş olacak .MAKS sistemi ile ; Evlere kapalı çağ dışı nüfus sayımı tarihe karışacak, Belde hudutlarımız içerisindeki yabancıların kesin sayısı bilinmiş olacak, Belde hudutlarımız içerisindeki, erkek , kadın, yaşlı , gençlerin sayıları hakkındaki kesin bilgilere anında ulaşılabilecek” dedi. Yulaf, MAKS sistemi sayesinde, çok daha sağlıklı bir Kent Yönetiminin yapılabileceğini vurguladı.

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05/12/2022 14:21