Yumurtanın bir faydası daha çıktı!

Yüksek besleyici değerine sahip olan yumurta, kolay ulaşılabilen, ekonomik, kolay hazırlanan ve lezzetli bir besindir. Yumurtanın anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan hemen hemen tüm besin öğelerini içerdiğini belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Yumurtanın içinde bulunan kolin, beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol alırken, B2 vitamini deri ve göz sağlığı için oldukça faydalı. Yumurta ayrıca yaraların iyileşmesinde de oldukça önemli” açıklamasında bulundu.

Yumurtanın biyolojik değeri yüksek bir besin olduğunu ve tamamına yakının vücut tarafından kullanıldığı için örnek protein kaynağı olarak gösterildiğini belirten Mumcu, “Bir yumurtada yaklaşık 6 gram protein, 6 gram yağ ve az miktarda karbonhidrat bulunur. İçerdiği demir, A vitamini ve bazı B vitaminleri ile besleyici bir gıdadır. Yumurta her yaş grubunda özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocukların beslenmesinde yer almalı” dedi.

Tüm hayvansal besinler gibi yumurtanın da yağ ve kolesterol içerdiğini belirten Sibel Mumcu, “Yumurta sarısında yoğunlaşan bu yağların yüzde 33’ü doymuş, yüzde 16’sı çoklu doymamış ve kalanı tekli doymamış yağ asitlerinden oluşur. Kolesterol içermesine rağmen doymamış yağ asitleri yüksek ve lesitin içerdiği için yumurta sarısının kolesterol yükseltici etkisi yağlı et ve süt ürünlerine nazaran düşüktür” diye konuştu.

Mumcu, yumurta kullanılarak yapılan çoğu yiyeceğin kısa sürede hazırlanabileceğini ve zahmetsiz olduğunu belirterek “Yumurta; kahvaltıda haşlanmış, rafadan, omlet gibi tariflerle; akşam yemeklerinde ise soslarda, köftelerde ve bazı çorbalarda kullanılarak tüketilebilir. Sıklıkla tüketilmesi önerilen yumurtada bolca bulunan folat ve B12 vitaminleri; kan yapımında, bilişsel fonksiyonlarda etkili oluyor. Eksikliğinde ise kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor” bilgilerini paylaştı.

Yumurtada bulunan çinkonun çocuklar üzerine etkisinden bahseden Mumcu, “Özellikle büyüme-gelişme, bağışıklık sitemi ve yara iyileşmelerinde yumurta oldukça önemli” uyarısında bulundu.