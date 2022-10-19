Yunan bakanın Kiev ziyaretinde panik dolu anlar... Apar topar sığınağa götürüldü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ukrayna ziyareti kısa süreli bir paniğe sahne oldu. Yunan bakanın Kiev'de bulunduğu sırada sirenler çaldı. Yunan basını o an yaşanılanları sayfalarına taşıdı.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde

Son dönemde Ukrayna ordusunun taarruzuna sahne olan savaşta Rüzgar Kiev'den yana esiyor.

Rus ordusu savunma pozisyonunu korurken Ukrayna kentlerini füzeler ile hedef alıyor.

Onlarca sivilin ölümüne neden olan bu saldırılar kent sakinlerine kâbusu yaşatırken kentte sıklıkla uyarı sirenleri duyuluyor.

Artık hayatın olağan parçası haline gelen sirenlerden nasibi Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da aldı.

Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmek için Kiev'e giden Dendias, hava saldırısı uyarısı veren sirenlerin çalması sonrası bir sığınağa götürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, kısa süreli bir paniğin yaşanmasına neden olan bu olay sonrası Yunan bakan programına kaldığı yerden devam etti.

Proto Thema'nın haberine göre, Dendias Ukrayna Dışişleri Bakanı Kulebas'ın ofisinde özel bir toplantıya katıldı.

Kuleba, Yunan mevkidaşına 'Kiev'e hoş geldiniz, sonunda burada buluştuk' dedi.

Kuleba daha sonra Pazartesi günkü roket saldırılarına atıfta bulunarak, 'Uyandım ve kelimenin tam anlamıyla şoke oldu. Pazartesi günü 08:00-09:00 saatleri arasında buraya hava saldırıları yapıldı' dedi.

Dendias ise diaspora ve Ukrayna'daki savaşın masaya yatırıldığını açıkladı

POLONYA'DAN TRENLE GELDİ

Dendias, Polonya üzerinden trenle Kiev'e geldi ve kentte hasar gören bölgeleri gezdi.

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19/10/2022 16:07