Yunan Bakanın Korumalarına Molotofkokteyli İle Saldırı

Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, yaklaşık 20 kişilik bir grup Flambouraris'in başkent Atina'daki evini koruyan polislere molotofkokteyli atarak saldırıda bulundu.



Saldırganlardan 4'ünün olay yerinde gözaltına alındığı belirtildi.



Saldırıda yaralanan olmadığı ifade edildi.



Olayın ardından Flambouraris'in partisi SYRIZA'dan yapılan açıklamada, saldırı "acınası" şeklinde nitelendirilirken, saldırganların hiçbir politik amacı bulunmayan başıboş gruplar olduğu belirtildi.



Flambouraris'in başkent Atina'nın sık sık protestolara sahne olan Eksarhia semtindeki evi aralıklarla benzer saldırıların hedefi oluyor.



SYRIZA iktidarlarında farklı kabine görevlerinde bulunan Flambouraris, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın "akıl hocası" olarak biliniyor.