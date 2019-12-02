Yunan basını ‘Şah-mat’ dedi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Türkiye’nin Libya ile yaptığı Doğu Akdeniz’deki kritik antlaşmanın tüm hatlarını harita üzerinde paylaştı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin tümünü gösteren haritayı paylaşarak Libya ile yapılan antlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Özellikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de baş aktör olması bakımından kritik bir antlaşma olan Libya-Türkiye anlaşması ile Türkiye MEB’ini genişletmiş oldu.

Öte yandan Hürriyet Gazetesi de bugün verdiği manşet haberinde, Türkiye Şah Mat başlığını atarak yapılan antlaşmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Hürriyet Yunan basınından yaptığı alıntılarla Yunanistan’da hamlenin şah-mat olarak nitelendirildiğine vurgu yaptı.

İşte Çağatay Erciyes'in paylaşımı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki KS/MEB sınırları: (A-B)2011 TÜRKİYE - KKTC Antlaşması (C-D-E) - ana karalar arası ortay hat (E-F) TÜRKİYE - LİBYA 2019 -Antlaşması

02/12/2019 12:49