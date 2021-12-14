Yunan bayrağı asan zanlının cezai ehliyeti araştırılıyor

Gazimağusa’da anıt çemberinin duvarına Yunan bayrağını koyduktan sonra ayrılan ancak kısa süre sonra trafik polisleri tarafından tespit edilerek tutuklanan GKRY vatandaşı Yannis Sitasis, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Gökhan Yıldırım, zanlı hakkında “uygunsuz tavrı hareket” iddiasıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının tercüman aracılığıyla yapılan sorgusunda bayrak atma olayını İsa’nın bunu yapmasını istediği için yaptığı beyanında bulunduğunu ifade etti.

Polis, bölgede tespit edilen bir güvenlik kamerasının inceleme altına alındığını ve zanlının anlının cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda Lefkoşa’ da Barış Sinir ve Ruh Hastanesinde 4 doktor tarafından kontrolden geçirildiğini söyledi.

Meseleyle ilgili görgü tanıklarının ifadesinin alınacağını anlatan polis, zanlının Lefkoşa’ da bugün Barış Sinir ve Ruh Hastanesi başhekimi tarafından da muayene edileceğini kaydetti.

Mahkeme soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

kaynak:MHA

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14/12/2021 10:22