Yunan Çevre ve Enerji Bakanı: EastMed'in 2019'un ilk çeyreğinde imzalanması bekleniyor

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı George Stathakis, Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs ve İsrail’in EastMed boru hattıyla ilgili bir hükümetler arası anlaşma hazırlamakta olduğunu söyledi ve “Anlaşmanın 2019’un ilk çeyreğinde imzalanması bekleniyor” dedi.

Enerji Sempozyumu’nda, konuşması, Yunanistan’ın Lefkoşa Büyükelçiliği Ticari ve Ekonomik Birim Başkanı Youli Boyatzopoulou tarafından okunan Stathakis, bu projenin Avrupa, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve tüm Doğu Akdeniz bölgesi için stratejik önemi bulunan EastMed doğal gaz boru hattı olduğunu belirtti.

İsrail ve Güney Kıbrıs’ı Yunanistan’la ve Avrupa’nın geri kalanıyla birleştiren bu simgesel enerji projesinin uygulaması için dâhil olan ülkeler arasında yapılan görüşmelerin olgunlaşmakta olduğunu belirten Stathakis, İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında bir hükümetler arası anlaşma metni hazırlanması için işi üstlenen teknik ekiplerin çalışmalarını kısa zamanda tamamlamalarının beklendiğini ve anlaşmanın 2019’un ilk çeyreğinde imzalanmasını arzuladıklarını söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demetris Syllouris de, Güney Kıbrıs’ta enerji konusundaki gelişmelerin kendileri için ‘bir zorluk ama aynı zamanda da enerji ve hatta Kıbrıs sorunu esasında daha yeni bir genel plan yapmak için bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

“Temsilciler Meclisi, çevreye, topluma ve tüm vatandaşlara saygılı, yeni, modern büyüyen bir politika formülünü destekleyecektir” diyen Syllouris, yasa ve hükümleri benimseyerek Temsilciler Meclisi’nin ülkenin enerji stratejisinin uygulanmasına önemli bir katkıda bulunacağını belirtti.

Kıbrıs Doğal Gaz Kamu Şirketi (DEFA) Başkanı Symeon Kassianides de sempozyumda yaptığı konuşmada, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB) finansman sağlanmasından sonra Kıbrıs’ta sıvılaştırılmış doğal gazın başlangıç projesinin uygulanabilir olduğuna işaret etti.

Kassianides, Güney Kıbrıs’ta bir LNG ithal tesisinin tasarlanması, inşası ve faaliyete geçirilmesiyle ilgili DEFA’nın ihalesine birçok şirketin ilgi gösterdiğini bildirdi.

Invest Cyprus Başkanı Michalis Michael de konuşmasında, enerji sektöründen beklentilerin çok fazla olduğunu, herkesin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) devam etmekte olan sondaj sonuçlarını beklediğini ifade etti.

Michael, enerji gelişmeleri iyimserliğe neden olurken aynı zamanda “Invest Cyprus”ın çok düzeyli yaklaşım, turizm, denizcilik, araştırma ve geliştirme, eğitim ve büyük inşaat projeleri gibi yatırım sektörlerini teşvike yoğunlaştığını anlattı.

Güney Doğu Avrupa Enerji Enstitüsü (IENE) Başkanı John Chatzivassiliadis de sempozyumdaki konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın enerji sisteminin değerlendirilmesi, yeni bir enerji çağına geçilmesi ve sürdürülebilir büyümenin, doğal gazı araştırma, üretme ve nakletmeyle birlikte büyük bir sıkıntı oluşturduğunu kaydetti.

Rum Ticaret Odası Başkanı Dinos Mitsides, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarını başarıyla uygulandığını, ülkenin Doğu Akdeniz bölgesinde bir enerji merkezi haline gelebileceğini, bunun büyük altyapı projeleri için yatırımları teşvik edebileceğini anlattı.

FMW Financial Media Way CEO’su İosif İosif ise, sempozyumun enerji, doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üç unsuru hakkında ilgili taraflara en iyi şekilde bilgi vermek olduğunu belirtti. Iosif, bölgedeki enerji gelişmelerinin “Güney Kıbrıs için hem jeostratejik hem de ekonomik düzeyde yeni ufuklar açtığını” ifade etti.

Sempozyumu düzenleyenler adına konuşan IENA İcra Direktörü Costis Stambolis, Güney Kıbrıs’ın enerji notunun Avrupa’nın enerji tedarikine katkı yapacak büyük beklentiler yaratan daha da cesur bir hale geldiğini kaydetti.