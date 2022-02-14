Yunan çiftçiler, traktörlerle ana yolları kapattı

Yunanistan'da artan enerji maliyetlerini protesto eden çiftçiler traktörlerle bir otoyolu kapatıp sütlerini yola döktü.

Protesto kapsamında yüzlerce traktör Larissa kentinin dışındaki ana ulaşım yoluna park edildi.

Çiftçiler, petrol ve doğal gaz fiyatlarına yansıyan vergilerin kaldırılmasını, mevcut yakıt vergilerinin de düşürülmesini talep ediyor.

Yunan çiftçiler, hükümetin taleplerini karşılamaması halinde ülkenin tüm ana karayollarını kapatmaya kararlı olduklarını söylüyor.

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14/02/2022 12:15