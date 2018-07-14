Yunan darbesinin 44’üncü yıldönümü

44 yıl önce EOKA-B terör örgütünün lideri Nikos Sampson, Yunanlı subaylarla birlikte Başpiskopos Makarios’a karşı darbe yapmış, birçok asker ve sivil Rumun öldürülmesine neden olmuştu.

Kıbrısın güneyinde gerçekleşen iktidarı ele geçirme savaşının sonunda, sıranın Kıbrıs Türküne geleceğini bilen Türkiye, 20 Temmuz 1974’de uluslar arası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak Adaya müdahale ederek barışın tesis edilmesini sağlamıştı.

Türkiye'nin müdahalesi ile Kıbrıs Türkü katliamdan kurtulurken, terör örgütü üyelerinin darbesi, günümüzde Rumlar tarafından hiç konuşulmuyor olsa da Kıbrıs'ta hala bir çözüme ulaşılamamasının en büyük nedeni olarak gösteriliyor.