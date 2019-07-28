Yunan Firkateyni ile tank taşıyıcı gemisi Limasol limanında

Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı “İDRA” firkateyni ile “RODOS” tank gemisinin Limasol Limanı’na demirlediği bildirildi.

Fileleftheros, Rum Milli Muhafız Ordusu’ndan (RMMO) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, firkateyn ve tank gemisinin Limasol Limanı’na, deniz harp okulu öğrencilerinin yıllık eğitim programı çerçevesinde demirlediğini yazdı.

Habere göre yarına kadar Limasol Limanı’nda kalacak Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı gemiler bugün halkın ziyaretine açılacak. Gemi mürettebatı Yunan Askerî Mezarlığı ve cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını, Rum siyasi, dini ve askerî makamları ile Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliğini ziyaret edecek.