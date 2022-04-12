Yunan gazeteciyi takip eden casus yazılım Güney Kıbrıs’taki bir şirkete ait

Yunan gazeteci Thanasis Kukakis’in cep telefonunun, Güney Kıbrıs’taki bir şirkete ait olan “Predator” adlı casus yazılımla takip edildiği ortaya çıktı.

Politis gazetesi, “Passitora LTD” adlı şirkette, 2019’da patlak veren “casus van” skandalında adı geçen eski Mossad ajanı Tal Dilian’ın da ortak olduğunu yazdı.

Gazete, Kukakis’in cep telefonuna yüklenen casus yazılımla, 10 ay boyunca takip edildiğini ve telefonunda bulunan tüm içeriklere erişim sağlandığını kaydetti.

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12/04/2022 12:30