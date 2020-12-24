Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan tahrik: Türkiye’ye karşı teyakkuzda olun

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Aydın'ın Didim ilçesine 4-6 mil uzaklıktaki Bulamaç (Farmakonisi) ile Eşek (Agathonisi) Adaları ve Lemnos'taki askeri birliklere ani ziyarette bulundu.

Floros Türkiye'ye yakın adalarda olan askeri birliklere yeni askeri personel ve silah gücü ilave edileceğini adalardaki birliklerin güçlendirileceğini söyledi.

GENELKURMAY BAŞKANI TEYAKKUZDA OLUN EMRİ VERDİ

Çarşamba günü gerçekleştirilen ziyarette adalardaki gözetim kuleleri ve askeri birlikleri ziyaret etti. Floros'un ziyareti sırasında üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu açıklandı. Bulamaç Adası Belediye Başkanı Evangelos Kottoros tarafından karşılanan Floros ayrıca Psara, Panagia ve Eşek Adası'nda (Agathonisi) bulunan gözetim karakollarını ziyaret etti.

ADALARDAKİ SİLAHLI KUVVETLER GÜCÜ ARTTIRILACAK

Floros'un ziyareti sırasında Doğu Akdeniz ve Ege’de devam eden Türk provokasyonlarıyla başarılı bir şekilde başa çıkmak için askeri birlikleri övdüğü ve sürekli olarak tetikte ve teyakkuzda olma talimatı verdiği açıklandı. Floros Türkiye'ye yakın adalarda olan askeri birliklere yeni askeri personel ve silah gücü ilave edileceğini adalardaki birliklerin güçlendirileceğini söylediği belirtildi.

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24/12/2020 16:50