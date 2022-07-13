Yunan-İsrail ortak tatbikatında uçaklar Lefkoşa FIR Hattı'nda ikmal yaptı

Yunanistan ve İsrail Hava Kuvvetleri’nin “Firizs Damas 2022” kod isimli ortak tatbikatın, İsrail hava sahası içerisinde icra edildiğinin açıklanmasına rağmen bir bölümünde “Lefkoşa FIR Hattı”nın da kullanıldığı bildirildi.

Rum radyosu, Yunan savaş uçaklarına havada yakıt ikmalinin “Lefkoşa FIR Hattı” içerisinde yapıldığını duyurdu.

Ortak tatbikatta Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 tipi 8 savaş uçağının yer aldığı tatbikata İsrail Hava Kuvvetleri iki adet F-16, iki F-15I tipi savaş uçağı ve iki adet B-707 tipi yakıt ikmal uçağı ile katıldı.

Havadan havaya ve havadan karaya hedeflerin vurulduğu tatbikatta, savaş uçaklarının yakıt ikmal işleminin “Lefkoşa FIR Hattı” içerisinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

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13/07/2022 14:35