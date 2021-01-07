Yunan papazdan coronaya karşı kamyonetle kutsal su

Yunanistan’ın Lianokladi köyünde bir papaz, halkı corona virüsü salgınından korumak gerekçesiye kamyonetin kasasında bulunan 15 litrelik kutsal su ile köyü kutsadı.

Açıklama yapan papaz “Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle dua ediyoruz. Bu köyün azizlerinden kalma eşyaları yanıma alarak kamyonla bu kutsal topraklar için dua ettim. Bu dualar köyümüzü aynı zamanda corona virüsü ve tüm kötülüklerden koruyor” ifadelerini kullandı. (DHA)

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07/01/2021 16:43