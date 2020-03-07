Yunan Şirketi Güney’de Hellim Üretim Tesisi Kuruyor

 Yunan Süt Ürünleri E. A. Şirketinin Güney Kıbrıs, Avrupa piyasası ve uluslararası piyasalara sunmak üzere hellim üretim tesisi kurmak için Tseri Sanayi Bölgesi’nden arsa satın aldığı bildirildi.

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07/03/2020
HK

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Yunan Şirketi Güney’de Hellim Üretim Tesisi Kuruyor
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 Yunan Süt Ürünleri E. A. Şirketinin Güney Kıbrıs, Avrupa piyasası ve uluslararası piyasalara sunmak üzere hellim üretim tesisi kurmak için Tseri Sanayi Bölgesi’nden arsa satın aldığı bildirildi.
Fileleftheros’a göre Yunan şirketi Güney Kıbrıs’taki faaliyetlerini “Olympus Foods (Cyprus) Ltd” isimli yan kuruluşu aracılığıyla yürütecek. Kuracağı modern tesiste yerelden alacağı süt ile hellim ve süt ürünleri üretmeyi planlayan şirket, bu amaçla 30 milyon Euro’luk yatırım yapacak. Ana hissedarı kendisi olması kaydıyla Rum hissedarlar da almak niyetinde olan şirket ilgili tesisi, 15 ay içerisinde tamamlamayı planlıyor. 

07/03/2020 14:10
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TAGS: Hellim, haber, kıbrıs, kktx, kıbrıs haberleri
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