Yunan süt endüstrisi grubu Güney’de hellim ve biyogaz üretecek

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31/03/2022

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Yunan süt endüstrisi grubu Güney’de hellim ve biyogaz üretecek

 “Sarandis” ailesine ait Yunan Süt Endüstrisi Grubu’nun, Güney Kıbrıs’a giderek hellim üretmek amacıyla süt işleme ve biyo-gaz maksadıyla sıvı atıkları işleyecek entegre tesis kurmayı planladığı haber verildi.

Fileleftheros’a göre, kurulması planlanan tesisin, kurulduktan 3-4 yıl sonra erişeceği günlük süt işleme kapasitesi 180 ton ve atık işleme kapasitesi de 700 metreküp olacak. İşlenecek sıvı atıklardan günlük, 3 bin 738 metreküp metan içeren 5 bin 479 metreküp biyo-gaz üretilecek.

Sözü edilen entegre tesisin kısa süre önce “Olympus Foods (Cyprus) Ltd” tarafından Tseri Sanayi Bölgesindeki sanayi bölgesinde edinilen özel arazi üzerine inşa edileceği belirtildi.

40 milyon Euro’luk bu yeni yatırımın “Yunan Süt Endüstrisi Grubu hissedarları tarafından kurulan ve 5’i Yunanistan’da, 1’i Romanya’da olmak üzere 6 süt işleme tesisi bulunan “Olympus” şirketi aracılığıyla yapılacağı kaydedildi.

 

31/03/2022 12:34
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