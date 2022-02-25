Yunanistan 72-71 Türkiye
2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 3. maçında A Milli Basketbol Takımı'mız deplasmanda Yunanistan'a 72-71 mağlup oldu..
25/02/2022
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
Atina'da oynanan karşılaşmayı Milli Takım, 72-71 skorla kaybetti.
Daha önce grupta Beyaz Rusya'ya 84-70 mağlup olan milliler, ikinci mağlubiyetini aldı. A Milli Takım, tek galibiyetini ise Büyük Britanya karşısında 84-67'lik skorla aldı.
Milli Takım, gruptaki dördüncü maçında yine Yunanistan ile 28 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek..