Yunanistan 72-71 Türkiye

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 3. maçında A Milli Basketbol Takımı'mız deplasmanda Yunanistan'a 72-71 mağlup oldu..

ads ads
25/02/2022

ads
ads
ads
Yunanistan 72-71 Türkiye

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Atina'da oynanan karşılaşmayı Milli Takım, 72-71 skorla kaybetti.

Daha önce grupta Beyaz Rusya'ya 84-70 mağlup olan milliler, ikinci mağlubiyetini aldı. A Milli Takım, tek galibiyetini ise Büyük Britanya karşısında 84-67'lik skorla aldı.

Milli Takım, gruptaki dördüncü maçında yine Yunanistan ile 28 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek..

25/02/2022 20:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: yunanistan, türkiye
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.