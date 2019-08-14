Yunanistan ABD'nin teklifini reddetti: ''Zor durumdayım''

ABD, İran karşıtı oluşturmaya çalıştığı misyon çerçevesinde Yunanistan'ın da kapısını çaldı. Ancak Atina yönetimi, içinde bulunduğu "zor" durumu dile getirip bu talebi "örtülü" olarak reddetti.

ABD, İran karşıtı oluşturmaya çalıştığı misyon çerçevesinde Yunanistan'ın da kapısını çaldı. Ancak Atina yönetimi, içinde bulunduğu "zor" durumu dile getirip bu talebi "örtülü" olarak reddetti.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin planının uygulanabilir olmadığını söyleyerek, "Bu plan uygulansa dahi bölgenin güvenliğine hiçbir faydası olmayacaktır" dedi.

ABD, Körfez'de İran'ı sıkıştırmak ve baskı altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Son olarak "Körfez'de İran karşıtı görev gücü" kurmak için kolları sıvayan Washington yönetimi, çok sayıda ülkeye askeri destek için talepte bulundu.

Bazı ülkeler bu teklife sıcak bakmazken bazıları ise destek verdi. ABD'nin kapısını çaldığı son ülke ise Yunanistan oldu.

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesi, ABD'nin birkaç gün önce Atina yönetiminden, bir fırkateyn, hava istihbarat, gözetleme ve keşif araçlarıyla misyona destek vermesini istediğini yazdı.

ABD'NİN TEKLİFİNE "ÖRTÜLÜ" RET

Ancak haberde ABD'nin teklifini Yunanistan'ın "örtülü" olarak reddettiği aktarıldı. Gazete haberinde, "Yunanistan kendi hava gözlem ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli araçlara sahip değil.

Bu nedenle, üçüncü tarafların taleplerini karşılaması mümkün değildir" denildi.

Haberin devamında ise, Yunan Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının bir dizi toplantı yaptığı ve görüşmeler sonrası, "Yunan donanmasının Ege ve Doğu Akdeniz'deki bekleme durumu nedeniyle, şu anda herhangi bir fırkateyn sağlayamaz" kararının aldığı aktarıldı.

Gazete, Atina'nın hali hazırda zaten tüm tatbikatlara katıldığını dile getirdi.

İRAN'DAN ABD'NİN PLANINA DAİR YENİ AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, ABD tarafından Basra Körfezi'nde kurulması planlanan koalisyonun uygulanabilir olmadığını söyleyerek, "Bu plan uygulansa dahi bölgenin güvenliğine hiçbir faydası olmayacaktır" dedi.

ABD'NİN TEKLİFİNE ŞU ANA KADAR KİM NE YANIT VERDİ?

ABD son dönemlerde Körfez'de artan İran gerilimi için çok sayıda ülkeye, İran karşıtı oluşturulacak misyona katılma teklifi göndermişti.

İngiltere bu talebi kabul ederken, Japonya, Almanya ve İspanya bu teklifi reddetmiş, Fransa tereddüt ettiğini belirtmiş, Güney Kore ise düşünmek için zaman istediğini duyurmuştu.