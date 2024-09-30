Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Lübnan'da tansiyonun düşürülmesi için taraflara çağrı yaptı

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30/09/2024

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Lübnan'da tansiyonun düşürülmesi için taraflara çağrı yaptı

 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Lübnan ve Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesi için taraflara çağrıda bulundu.

Miçotakis, olağan Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Lübnan ve Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Miçotakis, gerginlik başka bölgelere sıçramadan, Yunanistan'ın bölgede tansiyonun düşmesi yönündeki isteğini dile getirdi.

Miçotakis, Lübnan'ın güneyinde geniş çaplı savaştan kaçınılması için taraflara tansiyonu düşürmeleri çağrısında bulundu.

Bölgedeki Yunan vatandaşlarının tahliye edilmesi için ilgili bakanlıklarla tahliye planının yapıldığını belirten Miçotakis, "Zor zamanlar yaşayan Lübnan'a insani yardım sağlama ihtimali üzerine tüm müttefiklerimizle iletişim içindeyiz." dedi.

- Ana muhalefetten Nasrallah'ın öldürülmesine kınama

Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesini kınadı.

Açıklamada, "Kuralları olmayan, kurbanlarının büyük bir kısmını sivillerin oluşturduğu yeni bir bölgesel savaş kapıda ve bu savaşın sonuçları Orta Doğu coğrafyasının sınırlarını aşıyor." ifadesi yer aldı.

Bölgedeki durumun sebebi olarak ABD ve İsrail'in gösterildiği açıklamada, "SYRIZA, Nasrallah'ın öldürülmesini kınıyor ve Yunan hükümetini garanti müttefik tavrını terk ederek barış ve adalet için inisiyatif almaya davet ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

30/09/2024 18:45
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