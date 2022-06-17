Yunanistan Başbakanı Miçotakis Rum Başkanlık Saray’da

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis DİSİ’nin hafta sonu düzenleyeceği kongreye katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gitti.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Başkanlık Sarayı’na saat 11.30’da ulaşan Miçotakis Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kapıda karşılandı.

Miçotakis-Anastasiadis’in devam etmekte olan baş başa görüşmesin ardından, Rum Dışişleri, Maliye, Enerji ve Adalet bakanlarının da katılımıyla genişletilmiş heyetler arası görüşmeye geçileceği kaydedildi.

Kaynaklar görüşmelerde Türkiye, Kıbrıs sorunu, mülteci krizi ve enerji konularının ele alınacağına işaret ediyor.

Rum medyası Miçotakis’in, Anastasiadis ile baş başa görüşmesi sırasında “Her türlü revizyonist politikalara karşı savunmamız uluslararası hukuktur” diyerek Türkiye’ye mesaj verdiğini belirtti.

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17/06/2022 12:30