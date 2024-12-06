Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Beyrut ziyareti uçağındaki teknik arıza nedeniyle ertelendi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapmayı planladığı ziyaretin teknik sebeplerle ertelendiği bildirildi.

Atina-Makedonya Haber Ajansı'nın (AMNA) haberine göre, Miçotakis'in bugün Beyrut'a yapmayı planladığı ziyareti için kullanacağı uçakta teknik bir arıza oluştu.

Teknik arıza nedeniyle uçuş iptal edilirken, ziyaret de henüz belirlenmeyen bir tarihe ertelendi.