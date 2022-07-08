Yunanistan-Bulgaristan doğal gaz boru hattı açıldı

Yunanistan-Bulgaristan boru hattının açılışı Yunanistan'ın Gümülcine kentinde yapıldı. Trans Adriyatik Boru Hattına bağlanan 182 kilometre uzunluğundaki hat, Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyor.

Yunanistan-Bulgaristan boru hattının (IGB) açılış töreninde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Sadece bir doğal gaz boru hattı açılışı yapmayacağız, güney ve kuzeyi birleştirecek belirleyici bir enerji köprüsü (açılışı yapacağız)" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'nın doğal kaynakları siyasi bir baskı aracı olarak kullandığını belirten Miçotakis, "Bizim cevabımız enerjiyi karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve ilerleme için bir araç olarak kullanmaktır" ifadesini kullandı.

Miçotakis, IGB'nin enerji çeşitliliği ve güvenliği açısından önemini vurguladı.

"IGB, Rus tekeline son verecek"

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ise projenin gerçekleşmesi için harcanan yoğun çabalara dikkati çekerek, "IGB’nin işlemesi, bölgenin haritasını değiştirecek, yeni dinamik bir iş birliği sağlayacak ve farklı enerji kaynaklarına ulaşım sağlayarak Rus tekeline son verecek" diye konuştu.

Trans Adriyatik Boru Hattına (TAP) bağlanan 182 kilometre uzunluğundaki IGB, Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyor.

IGB, Yunanistan ulusal doğal gaz taşıma sistemini Gümülcine üzerinden Bulgaristan'ın Stara Zagora bölgesine bağlıyor.

İlk aşamada yıllık 3 milyar metreküp doğal gaz taşıması öngörülen hattın, kapasitesini yıllık 5 milyar metreküpe de çıkarabileceği öngörülüyor.

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08/07/2022 16:40