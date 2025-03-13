Yunanistan Cumhurbaşkanı, Rum Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Atina’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas tarafından kabul edildi.

Kombos, daha önce Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısına katılmıştı.

Bakan Kombos, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in ve tüm Kıbrıs halkının Cumhurbaşkanına görevine başlamasından dolayı tebriklerini iletti.

Aynı zamanda, Hristodulidis’in Kıbrıs’a davetini iletti.

Yunan Cumhurbaşkanı, iki halk arasındaki köklü kardeşlik bağlarını vurgulayarak daveti kabul ettiğini açıkladı.

Daha sonra, Kombos, Kıbrıs sorunu ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi ve yaklaşan Cenevre’deki Beşli Konferans’a dair değerlendirmelerde bulundu.

Yunan Basını “Yunanistan ve Kıbrıs’ın, Birleşmiş Milletler kararları ve Avrupa Birliği müktesebatına uygun olarak Kıbrıs sorununun karşılıklı kabul edilebilir, adil ve sürdürülebilir bir çözümüne ulaşmaya olan sarsılmaz bağlılıkları bir kez daha teyit edildi” diye yazdı