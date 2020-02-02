Yunanistan dışında yaşayan vatandaşlara da oy hakkı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışında yaşayan Yunanlardan sorumlu Müsteşarı Kostas Vlasis, yurtdışında yaşayan Yunan vatandaşlarına, yaşadıkları ülkelerde oy hakkı verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Haftalık Kathimerini, Güney Kıbrıs’a geçen hafta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Vlasis ile yaptığı söyleşiyi yayımladı.

Gazeteye göre Vlasis, Aralık ayında geçen 4648 sayılı yasa kapsamında “son 35 yıl içerisinde, özel seçmen kütüğüne kayıt başvurusu yaptıktan sonra iki yıl Yunanistan’da ikamet eden (kesintisiz olmak zorunda değil) kişilerin, ikametlerini öğrenci belgesi, vergi-sigorta makbuzu veya askerlik yaptığına dair belgeyle ispat etmesi koşuluyla Yunanistan dışında kurulacak sandıklarda oy kullanabileceğini söyledi.

Vlasis, Güney Kıbrıs da dahil, yurtdışında oy kullanacak Yunan vatandaşlarının, Yunanistan İçişleri Bakanlığı’nın internet üzerindeki özel uygulaması aracılığıyla başvuru ve gerekli belge ibrazında bulunabileceklerini, oylarını da Yunan diplomatik makamlarında, Yunan cemaat ofislerinde veya kiliselerde kurulacak sandıklara şahsen giderek kullanacaklarını belirtti.

Yunan müsteşar Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, bölge ülkeleriyle oluşturduğu üçlü ittifaklar aracılığıyla bölgesel istikrar unsuru olduklarını söyleyen Vlasis, kısa süre önce Atina’da imzalanan EastMed boru hattı anlaşmasının Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın jeostratejik konumunun ve bölgedeki rolünün yükseldiğinin kanıtı olduğunu anlattı.

02/02/2020 17:10