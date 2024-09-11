Yunanistan dünkü toplantıdan sonuç çıkmayınca, Güney Kıbrıs’a yeni güvence verdi.

Dışişleri Bakanı Gerapetridis, Girit ile Kıbrıs arasında elektrik kablosu için herhangi bir tehlike olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Gerapetritis, bir radyo yayınına verdiği röportajda, dün Lefkoşa'da projeyle ilgili yapılan istişarelerin ardından Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki elektrik ara bağlantı kablosuna atıfta bulunarak, projenin iptal iddiları için konuştu

Gerapetridis, "Yunanistan, projenin normal olarak devam edeceği görüşündedir" diyerek, Yunanistan’ın bu projeyi güvence altına aldığını söyledi ve “Sonuçta bu projeyi üstlenen firma Yunan’dır” şeklinde konuştu

Gerapetridis, Yunanistan-Kıbrıs elektrik enterkonneksiyon programının AB'nin ortak çıkarlarını ilgilendiren bir proje olduğunu, bunun bir kısmını finanse eden AB'nin çatısı altında olduğunu belirtti.

Projenin, özellikle Kıbrıs'ın enerji izolasyonunu ortadan kaldırması açısından son derece önemli olduğunu iddia eden Gerapetridis, kablonun Yunanistan ve Kıbrıs karasularından ve Yunanistan MEB'inin uluslararası sularından geçeceğini ileri sürdü.

Gerapetridis, " Türk-Libya mutabakatından kaynaklanan iddiaları ileri süren Türkiye, uzaktan savaş gemileri göndererek bölgeyi gözetliyor” yorumunu da yaptı.

Dışişleri Bakanı, Kabloların döşenmesinin kesinlikle korunduğunu, bu tür elektrik kablolarının vatandaşlara temel hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğunu belirterek, “ Proje kesinlikle uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır” dedi.