Yunanistan, Finlandiya karşısında rahat kazandı

Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Yunanistan sahasında Finlandiya'yı 3-0 yendi.

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08/09/2024

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Yunanistan, Finlandiya karşısında rahat kazandı

Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Yunanistan ve Finlandiya, Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda karşılaştı.

Yunanistan mücadeleyi 3-0 kazanırken, goller 23. ve 76. dakikalarda Ioannidis, 37. dakikada Kallman'ın kendi kalesine atmasıyla geldi.

Mavi beyazlılar, Uluslar Ligi'ne galibiyet ile başladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Finlandiya ise puanla tanışamadı.

Yunanistan ikinci grup maçında İrlanda'ya konuk olacak. Finlandiya ise İngiltere ile deplasmanda karşılaşacak.

08/09/2024 10:12
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TAGS: Yunanistan, Finlandiya karşısında rahat kazandı
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