Yunanistan, Fransa'dan 3 fırkateyn alacak

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28/09/2021

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Yunanistan, Fransa'dan 3 fırkateyn alacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin, Fransa'dan 3 yeni fırkateyn alacağını açıkladı.

Miçotakis, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Yunanistan ve Fransa için tarihi bir gün. Bugün Cumhurbaşkanı Macron ile ikili savunma iş birliğimizi geliştirmeye karar verdik." ifadelerini kullanan Miçotakis, ülkesinin, Fransa'dan 3 yeni fırkateyn almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fazladan bir fırkateynin ise opsiyonlu şekilde anlaşmaya dahil edildiği belirten Yunanistan Başbakanı, iki ülke arasındaki "güçlü ittifaka" dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise olası saldırılara karşı Yunanistan'ın korunması gerektiğini vurguladı.

Maliyeti 3 milyar euro

Yunan hükümetinden bir yetkili, Reuters'a verdiği demeçte, Fransız fırkateynlerinin satın alınması için 3 milyar euro civarında para ödeneceğini kaydetti.

28/09/2021 11:35
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TAGS: Ege Denizi, Fransa, Yunanistan
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