Yunanistan göçmenlerin üzerine ateş açtı

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02/03/2020

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Yunanistan göçmenlerin üzerine ateş açtı

Türkiye – Yunanistan sınır hattından yeni görüntüler geldi. Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin üzerine ateş açıldı.

Türkiye’nin kararının ardından ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Avrupa'ya gitmek için yola çıkan binlerce mülteci, Yunanistan sınır kapısına dayandı. Önceki gün ses bombası ve biber gazıyla mültecileri püskürtmek isteyen Yunan güvenlik güçleri, şiddetin dozunu iyice artırdı. 

Yunan güvenlik güçleri sınırı geçmek isteyen mültecilerin üzerine ateş açarken mültecilerin yaşadığı dehşet anları böyle görüntülendi.

02/03/2020 22:06
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TAGS: Yunanistan göçmenlerin üzerine ateş açtı, haber, kıbrıs,
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